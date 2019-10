Assaltantes roubam carros de clientes em concessionária e fogem com refém, em Fortaleza

Homens armados roubaram dois carros de clientes que estavam dentro de uma concessionária no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (29). Após o roubo, os assaltantes fugiram do local fazendo uma pessoa refém.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que as vítimas estavam dentro do estabelecimento comercial, na Avenida Mister Hull, quando foram assaltadas. Os veículos, ambos de modelo Fiat Toro, foram levados pelos suspeitos. O refém foi liberado na BR-222, no Bairro Tabapuá, em Caucaia.

Policiais Civis do 10º Distrito Policial vão investigar o caso.