Assaltantes espancam passageiro e ferem outros dois em linha de ônibus de Messejana

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um assalto a ônibus na BR-116, na manhã desta terça-feira (6), em Fortaleza. Um passageiro foi espancado pelo grupo de assaltantes e outros dois ficaram feridos na ação. Os assaltantes estavam armados. Dois dos passageiros foram levados para o Frotinha de Messejana.

O assalto ocorreu na linha de ônibus 631 — Carlos Albuquerque, que parte do Terminal de Messejana em direção à BR-116, na altura do km 17.

Uma pessoa que estava no veículo, e não quis ser identificada, afirmou que os assaltantes pegaram o ônibus no terminal e anunciaram o assalto próximo ao 4º Anel Viário. Eram cerca de cinco rapazes, alguns aparentando serem menores de idade, e um deles estava armada com revólver, informou.

Após anunciarem o assalto, o grupo atacou um dos passageiros e passou a espancá-lo. Segundo a fonte, parecia haver alguma rivalidade entre o passageiro em questão e o grupo de assaltantes. Ao descerem do ônibus, os assaltantes levaram o passageiro junto com eles, contou a fonte.

Outras dois pessageiros foram feridos com golpes no rosto durante a ação. Um deles sofreu um murro ao tentar impedir que levassem sua mochila. Outro foi ferido com um corte no rosto. Os dois foram levados pelo motorista do veículo até o Frotinha de Messejana, afirmou a fonte.