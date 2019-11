Assaltantes enchem mochila com celulares em roubo a loja de eletrodomésticos em Maracanaú; vídeo

Um assalto foi registrado na tarde desta segunda-feira (18) em uma loja do Magazine Luiza, no Centro de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma câmera de monitoriamento do estabelecimento registrou o crime. De acordo com a polícia, dois homens participaram do assalto. Um entrou no estabelecimento e o outro ficou do lado de fora, dando apoio.

Nas imagens, percebe-se um dos suspeitos entrando na loja. Ele está com calça preta e camisa branca. O homem finge ser um cliente e olha alguns aparelhos celulares. Depois, ele anuncia o assalto para um funcionário e manda o atendente colocar vários aparelhos celulares dentro da mochila. Em seguida, ele foge.

Um dos funcionários conseguiu chamar a Polícia Militar. A dupla tentou fugir e houve perseguição. Os dois homens foram presos. Ninguém ficou ferido.

Todo material roubado pela dupla foi devolvido para a loja.