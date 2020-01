Assaltantes abordam casal e roubam carro do bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza; vídeo

Uma dupla armada assaltou um casal e roubou o carro das vítimas na noite desta terça-feira (28) no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A ação criminosa dos assaltantes foi flagrada por câmeras de segurança.

As imagens que registraram o crime mostram os dois suspeitos chegando próximo ao veículo, que estava parado, e anunciando assalto. A passageira já havia descido do carro quando os assaltantes obrigam o motorista a sai também. Os suspeitos entram no veículo e fogem.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o crime e pede para que as vítimas compareçam ao 34º Distrito Policial, unidade policial que cobre a região, para realizar Boletim de Ocorrência.