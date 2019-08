Assaltantes abordam casal e motorista de aplicativo, e ferem idoso

Dois assaltantes abordaram um casal de idosos e um motorista de aplicativo na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Cocó, em Fortaleza. Uma das vítimas foi atingida por um golpe de faca no dorso, provocado pelo criminoso.

O filho do casal, que não quis se identificar, afirmou que o fato aconteceu por volta das 3h. Os pais se preparavam para embarcar no carro, com destino ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, quando dois homens chegaram numa moto.

Um deles desceu da motocicleta e ameaçou as vítimas com a faca. O outro desceu em seguida, em direção ao motorista. O idoso de 66 anos sofreu um ferimento leve.

Ainda segundo o filho, o pai é médico e fez o próprio curativo, não sendo necessário atendimento hospitalar.

Os criminosos levaram a bolsa da idosa, com documentos, dinheiro, cartões e celular, assim como levaram também o celular do motorista de aplicativo.

A polícia esteve no local. Após o acontecimento, os dois idosos optaram por seguir ao aeroporto, onde tinham viagem programada.