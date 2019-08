Assaltante rouba loja de produtos do Fortaleza Esporte Clube em Maracanaú

Um assaltante fingiu ser cliente e roubou dinheiro, celulares, caixa de som e relógios de uma loja que vende produtos do Fortaleza Esporte Clube, neste sábado (10), no bairro Conjunto Jereissati I, em Maracanaú. O homem não chegou a levar nenhum produto do time.

As imagens das câmeras de segurança da loja registraram a ação do assaltante. O homem entrou no estabelecimento como cliente, dirigiu-se ao caixa e anunciou o assalto, obrigando a atendente a entregar objetos e dinheiro. O dono da loja estima um prejuízo de R$ 1.500.