Assaltante é preso ao abordar policial em fila de banco no Centro de Caucaia

Um homem foi preso após tentar assaltar clientes que aguardavam na fila de uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar dinheiro no Centro de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (6). Um policial foi abordado, reagiu e prendeu o assaltante.

Um vídeo mostra o momento em que o assaltante é rendido pelo policial enquanto uma mulher com duas crianças se esconde entre as cadeiras do recinto.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito fingiu que estava com uma arma na cintura, usando um aparelho celular, para ameaçar as vítimas. Ele foi levado à delegacia da cidade. A polícia fez um cerco ao local com viaturas do Comando Tático Motorizado (Cotam) e Força Tática.