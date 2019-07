Assaltante é baleado por policiais em tentativa de fuga no João XXIII

Um homem foi baleado ao trocar tiros com policiais após assaltar uma casa no bairro João XXIII, na madrugada deste domingo (21), em Fortaleza, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, ainda não identificado, havia levado R$ 4 mil do dono da casa no bairro e estava em fuga. O infrator percebeu a presença de policiais no bairro efetuou disparos contra a viatura. Os policiais revidaram a ação.

O homem ainda tentou fugir. Pulou muros, subiu no telhado de outras residências e se escondeu em uma vila abandonada, mas os policiais conseguiram capturá-lo.