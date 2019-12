Assaltante com farda da PM rouba ótica e faz vendedora refém, no Centro de Fortaleza

Um homem vestido com uma camisa da Polícia Militar assaltou uma ótica e fez uma vendedora refém na rua Pedro Pereira, no Centro de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (12). A vendedora estava abrindo a loja no momento em que o homem chegou e anunciou assalto. O assaltante e um comparsa foram presos momentos após o crime.

Momentos após o crime, a polícia conseguiu prender o assaltante e um comparsa, que era o vigilante da ótica.

Vídeo

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o momento em que o assaltante aborda a vendedora com violência e obriga que ela se deite no chão. Ainda no vídeo, é possível ver o homem recolhendo objetos do estabelecimento.

A Polícia Militar esclareceu que a farda usada pelo homem pertencia ao Ronda do Quarteirão, programa de policiamento comunitário criado em 2008, que não está mais em atividade.

Segundo a polícia, os fardamentos que não são mais utilizados pelos agentes devem ser devolvidos para o Comando Logístico da PM. A corporação vai realizar um levantamento para identificar como o suspeito teve acesso ao fardamento.

Roubo

Um vendedora da ótica que preferiu não se identificar disse que o assaltante roubou cerca de 30 relógios que os valores variam de R$ 600 a R$ 900, e cerca de 20 óculos. O suspeito colocou os objetos dentro de uma mochila e foi embora. O prejuízo ainda não foi estimado.

Ainda segundo a vendedora, esta é a quinta vez no ano que a ótica é assaltada. Das cinco vezes, duas foram por arrombamento e três por assalto a mão armada.

O Sistema Verdes Mares solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber sobre as investigações do caso e aguarda retorno.