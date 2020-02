Arrastão em paradas de ônibus do Bairro Pedras assusta moradores

Moradores do Bairro Pedras, em Fortaleza, denunciam a insegurança após uma dupla armada fazer um arrastão em paradas de ônibus na rua Jorge Figueiredo por volta de 6h desta quinta-feira (27). Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens em uma moto, armados com revólver, levando bolsas e celulares de moradores que aguardam os ônibus em dois vídeos distintos.

Segundo uma moradora do bairro, que é auxiliar contábil e preferiu não se identificar, o policiamento na região sempre foi ruim, mas os assaltos na região se intensificaram com a paralisação de parte dos policiais militares. Ela conta que estava indo à parada no momento do arrastão, quando foi avisada por um morador e conseguiu fugir.

A dupla assaltou moradores em toda a extensão da Rua Jorge Figueiredo, que tem cerca de 12 pontos de ônibus. Na última terça-feira (25), uma dupla assaltou moradores nas proximidades da mesma parada de ônibus que foi registrada no vídeo desta quinta-feira (27). De acordo com a auxiliar contábil, os moradores acreditam se tratar dos mesmo suspeitos. "Eles [os suspeitos] passam a noite dizendo para os comércios fecharem. A população está com medo", relata.

De acordo com uma outra moradora de Pedras, que pega ônibus todos os dias em uma das paradas assaltadas, os moradores sofrem com isso todos os dias, desde o ano passado. Ela, que trabalha como assistente no Bairro Vila União e precisa sair de casa às 5h, conta que já teve que correr e se esconder diversas vezes. "A policia não aparece mais aqui. A gente tem medo até de ir trabalhar agora", relata.

Questionada sobre o arrastão, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o policiamento está a cargo do Exército Brasileiro. A SSPDS não respondeu sobre o policiamento do Bairro Pedras antes da paralisação dos agentes de segurança.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato Comando da 10° Região Militar do Exército Brasileiro foi questionado sobre o policiamento no Bairro Pedras e possíveis investigações sobre o arrastão, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.