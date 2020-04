Armas e munições são apreendidas dentro de residência no Eusébio; homem é preso

A Polícia Militar apreendeu, na tarde deste sábado (25), armas e munições dentro de uma residência, no município de Eusébio na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo informações da polícia, durante investigações para prender os homens envolvidos na morte do irmão de um cabo da Polícia Militar, no Eusébio, policiais militares localizaram um jovem em atitude suspeita. Quando os agentes se aproximaram, o suspeito fugiu, mas foi capturado pelos agentes.

Após abordagem, policiais acharam um aparelho celular. No celular havia mensagens trocadas com um homem identificado como Marcelo. No texto, o jovem dizia a ele que a polícia estava na área.



Balança de precisão e espingardas

Policias então se deslocaram até à casa de Marcelo e encontraram um arsenal de armas e munições. No local, a polícia achou duas espingardas calibre 12 e 36, sendo apenas uma delas registrada, armas de caça, luneta, balança de precisão, dinheiro e muita munição. Inácio Marcelo da Silva Lopes, de 28 anos, foi preso por posse ilegal de arma e munição. Ele não tinha passagem pela polícia. Ele trabalhava há dois anos e meio em um clube de tiro, no Bairro Pedras, em Fortaleza.

À polícia, o homem disse que gosta de colecionar armas e que conhece o jovem desde pequeno, mas que não teria envolvimento com a morte investigada.