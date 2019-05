Armas e munições são apreendidas dentro de casa na Região do Vale do Jaguaribe 

Três armas de fogo, munições, dinheiro e uma motocicleta roubada foram apreendidos dentro de uma residência no bairro Alto do Bode, no município de São João do Jaguaribe, na Região do Vale do Jaguaribe.

A Delegacia Regional de Russas informou que os objetos foram encontrados durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência. O proprietário do local não foi localizado. A polícia irá solicitar um mandado de prisão contra o suspeito.

As armas apreendidas são: uma pistola .40, uma espingarda calibre 12 e um rifle puma .44. A ação foi realizada pela Delegacia Regional de Russas em conjunto com a Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe.