Armas artesanais que abasteciam facção criminosa são apreendidas e suspeito é preso, em Fortaleza

Armas artesanais foram apreendidas na casa de um suspeito de fornecer material bélico para uma facção criminosa. Ele foi detido pela segunda vez em menos de dois anos, nesta quarta-feira (13), no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

Segundo a polícia, investigações do 30º Distrito Policial apontaram a existência de uma casa onde funcionava uma oficina utilizada para a fabricação de armas artesanais que abasteciam membros de um grupo criminoso. No local, os policiais apreenderam canos cortados, barras metálicas, furadeira, esmerilhadeira, saco de molas e outras ferramentas, além de um revólver calibre 38, munições de calibres 38, 40 e 380, e outras armas artesanais.

O homem de 21 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de porte e comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no Estatuto do Desarmamento. Ele também vai responder por fazer parte de organização criminosa.