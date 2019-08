Armados com facões, adolescentes assaltam ônibus e são detidos após motorista pedir ajuda a viatura

Três adolescentes com idades de 14, 15 e 16 anos foram apreendidos pela polícia após assaltarem um ônibus da linha Grande Circular, no Conjunto Esperança, na noite desta terça-feira (27), por volta das 21h30. Os jovens estavam armados com facões e foram capturados após o motorista do coletivo pedir ajuda a uma viatura da polícia que ele encontrou durante o trajeto.

Conforme o tenente Braga, do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), cerca de 20 pessoas estavam dentro do veículo, quando o grupo anunciou o assalto. O condutor do coletivo continuou o trajeto e, ao avistar um carro do BPMA, acendeu o farol alto em direção os agentes e parou com as portas trancadas.

Ao perceber a ação, um dos adolescentes quebrou a janela do veículo para fugir, mas foi detido pelos policiais do lado de fora. Os outros dois foram capturados dentro do coletivo.

Os jovens e as armas foram apreendidos e levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no Bairro São Gerardo. Os pertences dos passageiros foram devolvidos.