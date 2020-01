Apresentadora de TV tem nome usado em tentativa de golpe pelo WhatsApp

Uma apresentadora de TV de Fortaleza teve o nome usado por suspeitos durante uma tentativa de golpe na tarde deste sábado (4). O grupo se passou por Lia Soares, utilizando uma foto da rede social da comunicadora em um número de Whatsapp para solicitar valores de até R$1.150.

A apresentadora atua ainda como digital influencer. No seu perfil na internet, Lia tem parceria com lojas de moda, beleza e gastronomia. Os suspeitos entraram em contato com dois de seus parceiros para pedir dinheiro. Eles desconfiaram do “pedido de ajuda”.

“Meu fotógrafo me ligou e perguntou que mensagens eram essas e se realmente eu estava precisando de dinheiro. Já a minha professora de equitação percebeu que o jeito que eles escreviam não é a forma como eu falo, aí foi quando ela resolveu me ligar”, conta.

Perfil

A jornalista conta que os dois contatos perceberam durante a conversa que se tratava de golpe. “Eu orientei que eles pedissem o máximo de informação possível para que eu conseguisse dar entrada no Boletim de Ocorrência (B.O)”, afirma. Ela acredita que os suspeitos estudaram o seu perfil antes.

Lia Soares reuniu prints das conversas entre os suspeitos e as vítimas e levou ao 11º Distrito Policial (DP), onde registrou o B.O.

“A hipótese é que eles estudaram as marcas que eu divulgo, e como nos perfis têm os telefones comerciais para contato, eles falaram com esses meus parceiros. Eles chegaram até dar a localização de onde eu estava e souberam responder a marca de um vestido que estava em uma foto”, detalha.