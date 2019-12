Aposentado suspeito de matar 24 gatos a pauladas é preso em Fortaleza

Um idoso de 75 anos foi preso suspeito de matar a pauladas 24 gatos no Polo de Lazer Gustavo Braga, no bairro Damas, em Fortaleza, bem como manter animais silvestres em cativeiro. O Ministério Público do Ceará ofereceu denúncia contra o aposentado nesta sexta-feira (20).

Segundo a denúncia do MP, com base em imagens de câmeras de segurança e investigações da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DPMA), o aposentado ia ao local durante a madrugada munido de um pedaço de pau e agredia os animais violentamente até a morte.

Na casa do suspeito, os policiais encontraram mais de uma dezena de pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro. Após ser preso em flagrante, ele foi levado para uma delegacia, onde vai responder pelos crimes de maus tratos a animais, na forma majorada pela morte dos gatos, e de manter em cativeiro pássaros silvestres sem autorização do órgão ambiental.