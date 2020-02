Aposentada entrega 5 cartões com senha e tem prejuízo de R$ 10 mil após cair em golpe por telefone

Uma professora aposentada de 75 anos teve pelo menos R$ 10 mil de prejuízo após cair em um golpe e entregar 5 cartões e senhas para um homem que se passava por funcionário de uma administradora de cartões no último dia 25, em Fortaleza. A idosa recebeu uma ligação afirmando que um cartão dela havia sido clonado. A seguir, um suposto funcionário da empresa foi até o partamento da vítima e recolheu os cartões e as senhas.

Segundo o filho da vítima, a aposentada atendeu a ligação por volta de 16h30 do sábado (25) e o golpista, ao informar do suposto cartão clonado, pediu o número dos demais cartões no nome da vítima, afirmando que todos eles seriam trocados pela empresa. Durante a ligação, o estelionatário informou um suposto número de protocolo, pediu o endereço da idosa e passou um código de segurança, que o suposto funcionário da empresa deveria dizer na portaria do prédio da vítima para permitir a entrada.

Vídeo

O suposto funcionário chegou ao prédio da vítima de moto, subiu ao apartamento e colocou os cartões em um envelope lacrado, afirmando que era um procedimento para garantir a segurança. As câmeras de segurança do prédio da vítima registraram ele chegando até o local, às 17h40 do sábado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que ninguém foi preso. Investigações seguem no 2° Distrito Policial. "A PCCE orienta as pessoas a ficarem atentas para evitar cair em golpes praticados por telefone. O primeiro passo é desconfiar quando há a solicitação de senha ou de código de segurança por telefone ou por e-mail. Esse tipo de informação é intransferível e não deve ser repassada por telefone", recomenda a SSPDS.

O filho da vítima conta que a mãe só desconfiou do golpe depois que entregou os dados. Os cartões foram usados em supermercados e lojas de eletrônicos. Compras que totalizam cerca de R$ 10 mil foram feitas em um dos cinco cartões roubados. A vítima aguarda o posicionamento de outros bancos para contabilizar o prejuízo total.