Após um ano, recompensas por informações de criminosos são pagas por R$ 10 mil cada uma

A Comissão Estadual do Programa de Recompensa - garantida na Lei n° 16.829/2019, conhecida popularmente como Lei da Recompensa - resolveu pagar R$ 20 mil, ao todo, para as duas informações sobre chefes de facções criminosas do Ceará repassadas aos órgãos de segurança pública.

Cada um dos denunciantes recebeu R$ 10 mil por informações que indicaram dados que pudessem levar à localização e à prisão de Alban Darlan Batista Guerra (o 'Darlan') e Francisco Cilas de Moura Araújo (o 'Mago'). As informações foram publicadas na edição desta terça-feira (4), do Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE-CE)

'Darlan' e 'Mago' estão na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e têm atuação no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que nenhum dos dois suspeitos estão detidos em penitenciárias cearenses.

Nas resoluções publicadas no Diário Oficial, os informantes, cujas identidades foram preservadas "resguardado o sigilo da identificação do beneficiário", deverão retirar o prêmio em até quatro meses, ou seja, até o início de junho de 2020, contando da data desta terça.

Os alvos

De acordo com a SSPDS, Francisco Cilas de Moura Araújo responde a inquéritos policiais por porte e posse ilegal de armas de fogo, associação criminosa, tráfico de drogas e homicídios. Ele está foragido desde 14 de julho de 2016, quando fugiu por meio de um túnel construído no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II).

Já Alban Darlan Batista Guerra, segundo a Secretaria, tem poder de atuação no bairro Padre Júlio Maria, também em Caucaia. Ele já foi autuado por porte ilegal e disparo de arma de fogo, associação criminosa e homicídios.

O grupo comandado por Darlan teve uma baixa no último dia 28 de janeiro. Em uma operação das polícias Civil e Militar, Heldevan Barbosa do Nascimento, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas. Ele é considerado o braço-direito de 'Darlan'. Com ele, quatro adolescentes foram apreendidos e, contra eles, foram lavrados atos infracionais semelhantes ao crime de tráfico de drogas e posse de drogas para uso pessoal.

A Lei

A recompensa para quem prestar informações para a Polícia pode variar entre R$ 1 mil e R$ 30 mil. As denúncias podem ser feitas pelo 181 e pelo WhatsApp 98969.0182. O pagamento é destinado a quem prestar informações que levem: à elucidação de crimes cometidos; à elucidação de fatos ou atos preparatórios ao cometimento de crimes, evitando a consumação da ação delituosa; à localização de pessoas procuradas pelos órgãos de segurança ou contra as quais exista ordem de prisão; à identificação e localização de bens móveis ou imóveis pertencentes a membros de organizações criminosas.