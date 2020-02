Após trocar tiros com a polícia, suspeito de roubo morre em Morada Nova

Um homem de 33 anos morreu após trocar tiros com a polícia no Sitio Estrada Nova, na cidade de Morada Nova, no interior do Ceará, neste domingo (16). Ilauro Pais Barreto era suspeito de cometer assaltos na cidade.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (Bepi), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), da Polícia Militar, receberam informações sobre onde o suspeito estava e foram até o local.

Chegando lá, os policiais foram recebidos por vários tiros efetuados por Ilauro. Os agentes revidaram e o suspeito foi atingido, vindo a óbito no local. A polícia apreendeu um revólver calibre 38, quatro munições deflagradas e uma intacta, que estavam com o suspeito. A Delegacia Municipal de Morada Nova investiga investiga o caso.