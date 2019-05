Após troca de tiros com a polícia, dois homens são mortos na comunidade Rosalina em Fortaleza

Dois homens, de 24 e 19 anos, foram mortos durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na tarde de domingo (12), na comunidade Rosalina, no Bairro Passaré, em Fortaleza.

Segundo a PM, os agentes de segurança faziam um patrulhamento para coibir o tráfico de drogas no bairro, quando um grupo de pessoas armadas começou a atirar contra as viaturas. Na troca de tiros, dois homens morreram. Eles foram identificados como José Emerson Silva Santos, de 24 anos, conhecido como "Timbalada" e Mateus Monteiro Abreu, 19 anos. Ambos tinham passagens pela polícia.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos foram levados pela viatura até o Frotinha de Messejana e no local eles não resistiram aos ferimentos. Duas armas foram apreendidas pela polícia. Uma equipe da Força Tática de Apoio da Polícia Militar levou as armas até o 13º Distrito Policial.