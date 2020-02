Após troca de tiros, agente penitenciário é baleado no bairro Luciano Cavalcante

Um agente penitenciário reagiu a uma tentativa de assalto, trocou tiros com assaltantes e foi baleado na noite deste domingo (23) no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), um homem com uma arma de fogo foi capturado por uma equipe da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e a polícia trabalha para identificar se ele teve participação no crime.

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) encontraram o veículo utilizado na ação criminosa abandonado em via pública no bairro Edson Queiroz. O automóvel foi encontrado com marcas de sangue, foi encaminhado ao 2º Distrito Policial e será submetido a perícia. A Polícia Civil do Ceará investiga o crime.

Ainda conforme a SSPDS, os suspeitos fugiram do local após a troca de tiros com o agente penitenciário. Um amigo dele o socorreu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde o agente penitenciário foi atendido e submetido a um procedimento cirúrgico. O estado de saúde dele é estável.