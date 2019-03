Após três anos, dois réus são condenados pela morte de motorista em Fortaleza

Os dois homens denunciados pela morte de um motorista autônomo em janeiro de 2016 foram condenados, nesta quinta-feira (28), em decisão proferida durante uma sessão do Tribunal de Júri da Comarca de Fortaleza.

O réu Waldenísio Nazário Batista Júnior recebeu a condenação de 20 anos de reclusão, enquanto o comparsa, Antônio Roberto Martins Freitas, foi sentenciado a 18 anos de prisão.

Segundo o Ministério Público, após uma colisão ocorrida no Centro de Fortaleza, a vítima, o motorista autônomo Marcelo Gomes Cabral, teria se recusado a pagar os danos causados em dois veículos envolvidos no acidente, um dos quais pertencia ao réu Waldenísio Nazário, que confessou o crime de homicídio.

A partir deste incidente, os réus planejaram a morte de Marcelo. Para consumar o crime, Waldenísio e Antônio forjaram uma falsa viagem para o Interior do Estado e contrataram a vítima para fazer a corrida, inclusive utilizando um adolescente para despistar quaisquer suspeitas.

No dia 13 de janeiro de 2016, a vítima estacionou em uma parada de ônibus, local combinado para o embarque dos supostos passageiros. Nesse momento, Marcelo foi rendido pelos dois homens e levado para as margens da Lagoa da Sapiranga, onde foi assassinado com três disparos de arma de fogo na região da cabeça. Waldenísio e Antônio fugiram do local no próprio veículo de Marcelo, posteriormente encontrado em frente a uma oficina.

A sentença atendeu, parcialmente, à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça com atuação perante a 5ª Vara do Júri. O magistrado negou aos o direito de recorrerem em liberdade.