Após tentar assaltar frentistas, homem é perseguido, capota veículo e é preso no bairro Bonsucesso

Um homem foi preso após uma tentativa de assalto a frentistas de um posto de combustíveis, na noite desta segunda-feira (8), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Durante a fuga, o suspeito colidiu com carros e motocicletas e capotou o veículo no bairro Bonsucesso.

Segundo a polícia, Mateus Gomes Leão, de 22 anos, parou o veículo próximo a uma das bombas do posto de gasolina e anunciou o assalto. Um dos frentistas percebeu que o suspeito não estava armado e começou a gritar por socorro. Uma viatura que passava próximo ao local percebeu a ação e começou uma perseguição.

Mateus iniciou uma fuga dirigindo em alta velocidade, chegando a colidir com alguns veículos durante o trajeto. Ao chegar na Avenida Perimetral, bairro Bonsucesso, ele perdeu o controle do automóvel e capotou.

Após ser detido, ele foi conduzido para o 32º Distrito Policial, onde irá responder por tentativa de assalto e por direção perigosa. Dois motociclistas que foram atingidos pelo carro durante a fuga, estiveram na delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito.