Após sofrer ameaças por dívida de droga, homem é baleado por ciclista no São João do Tauape

Um homem de 38 anos foi atingido por pelo menos três tiros na rua Escrivão Pinheiro, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (12). A vítima foi socorrida por populares em estado grave para uma unidade hospitalar.

Segundo a polícia, o crime foi motivado por dívida de droga, e a vítima já havia sofrido ameaças de morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a vítima, cuja identidade não foi divugada, foi abordada por um homem armado de pistola que chegou ao local em uma bicicleta. O suspeito efetuou vários tiros e pelo menos três disparos atingiram o homem. Um carro que estava próximo ao local do crime também foi atingido por dois tiros.