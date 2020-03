Após ser baleado e jogado amarrado de carro em movimento, jovem consegue fugir de criminosos

Após ser baleado e jogado amarrado de um carro em movimento na Rua Antônio Barbosa, no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, um jovem de 23 anos conseguiu fugir e pedir ajuda. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (16).

De acordo com os policiais militares do 21º Batalhão, Edilson Rodrigues de Araújo Neto foi atingido pelos disparos quando estava caído no chão, depois de ser retirado do veículo pelos ocupantes.

Conforme os agentes, o homem conseguiu fugir do local mesmo ferido e se refugiou em um beco até a chegada dos PM’s. Os criminosos fugiram.