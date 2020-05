Após segunda perseguição, polícia captura suspeitos em carro roubado no Bairro São Gerardo; vídeo

Três suspeitos foram presos com um carro roubado no Bairro São Gerardo, em Fortaleza, na noite deste domingo (24). Houve perseguição e os homens foram capturados após cerco policial em uma rua de Fortaleza. Duas armas de fogo, calibre 38, foram apreendidas com eles.

O veículo havia sido roubado na última quinta-feira (21), no Bairro Castelão. O carro foi identificado pelo Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e se iniciou uma perseguição, que acabou frustrada. Os suspeitos colidiram o veículo no Bairro José Bonifácio, mas conseguiram tomar um segundo carro de assalto e fugiram.

Este carro foi avistado, com placas clonadas, pelo Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), neste domingo, quando uma nova perseguição policial foi realizada. Os suspeitos chegaram a ultrapassar o sinal vermelho na tentativa de fuga, mas acabaram sendo capturados.

De acordo com a polícia, Edivaldo Amaral Gois Filho (36), Fernando Luiz Santana Werner (26) e Luis Fernando Gabriel de Sousa (20) não reagiram à ação policial e foram presos em flagrante.

A Polícia Militar constatou que Edivaldo já possui antecedentes criminais por quatro roubos, uma receptação, uma posse irregular de arma de fogo e uma lesão corporal dolosa. Fernando Luiz tem passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico; e Luis Fernando Gabriel por receptação.

Eles foram conduzidos ao 34° Distrito Policial (DP), onde foram autuados em flagrante por receptação e roubo de veículo.