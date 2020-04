Após roubar veículo, trio é capturado no bairro Parquelândia, em Fortaleza; vídeo

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido no bairro Parquelândia, em Fortaleza, suspeitos de roubarem um veículo e assaltarem uma mulher. As ações criminosas, que aconteceram na última terça-feira (14), foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) no final da tarde de ontem (15). Imagens de videomonitoramento do Órgão registraram a tentativa de fuga e a ação policial.

De acordo com a Secretaria da Segurança, o trio roubou o automóvel, modelo Hyundai HB20, no bairro Antônio Bezerra e fugiu. Após buscas na região, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) passou a seguir o trajeto dos suspeitos por meio de informações da SSPDS, que localizou o grupo indo em direção ao bairro Benfica. Nas imagens, é possível ver o veículo sendo conduzido na Avenida da Universidade e na Avenida 13 de Maio.

Durante a perseguição, já no bairro Parquelândia, o carro foi encontrado pelos agentes. Em seguida, em ruas adjacentes ao local onde o veículo foi recuperado, os dois homens, identificados como Fabiano Oliveira Silva, de 18 anos, e Antônio Kleber Martins Pinto, 20, foram presos, e o adolescente, 16, com passagem pela Polícia por roubo, foi detido.

Conforme a Pasta, a Polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo, pertences do proprietário do automóvel e uma bolsa da mulher que havia sido assaltada pelos suspeitos após o roubo do carro. O trio foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), situada no bairro São Gerardo. Lá, Fabiano, com passagens pela Polícia, e Antônio, sem antecedentes criminais, foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores. Contra o jovem, foi registrado um ato infracional análogo ao roubo.