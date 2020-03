Após roubar um carro, suspeitos são perseguidos por vítimas e colidem com caminhão

A tentativa de roubar um carro terminou em acidente de trânsito com um dos suspeitos feridos, na noite desta segunda-feira (30). O outro homem conseguiu fugir a pé. O caso aconteceu na Praia do Futuro.

A equipe policial que esteve na ocorrência conta que os dois suspeitos abordaram dois surfistas na Avenida César Cals, enquanto as vítimas se dirigiam cada uma para seu carro. Os criminosos estavam com um facão e acertaram um dos surfistas no braço.

A vítima e o amigo, então, entraram no outro carro e resolveram seguir a dupla. Os suspeitos acabaram colidindo com um caminhão, momento em que um deles desceu do veículo e fugiu a pé.

Populares tentavam ajudar o outro suspeito, quando os surfistas chegaram e explicaram o que aconteceu. A partir daí, as pessoas que o socorriam passaram a agredir o homem. A polícia foi chamada e o suspeito ferido foi levado a um hospital sob escolta. Ele deverá ser levado ao 9º Distrito Policial quando receber alta.

O caminhão tinha dois ocupantes e um deles sofreu ferimentos leves na cabeça com o acidente. O surfista que sofreu o golpe de facão foi atendido no local.

A polícia segue em investigações para localizar e prender o segundo suspeito.