Após receber ameaças e fugir para São Paulo, homem retorna a Fortaleza e é morto a tiros

Um homem foi morto com disparos de arma de fogo dentro da própria casa, na Rua Francisca Maria da Conceição, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (2). A mulher da vítima contou para a polícia que eles fugiram para São Paulo após o companheiro sofrer ameaças. Eles retornaram para Fortaleza há cerca de quatro meses.

De acordo com a polícia, Leandro de Sousa Augustinho, 30 anos, foi morto com vários tiros por dois homens que invadiram a residência e atiraram contra ele na sala. A mulher e a filha da vítima estavam na residência.

A polícia investiga se a motivação do crime tem relação com o envolvimento da vítima com crimes no passado.