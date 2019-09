Após reagir a assalto, policial é baleado dentro de restaurante na Sapiranga

Um policial militar reagiu a um assalto e foi baleado dentro de um restaurante na avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, por volta das 3h da manhã desta sexta-feira (13). O agente estava no local com amigos quando foi abordado por dois homens armados.

Segundo a polícia, após reagir ao assalto, o policial foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde deu entrada com ferimentos no ombro direito, rosto e pescoço. O estado de saúde do policial é estável.