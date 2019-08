Após perseguição, três jovens são apreendidos após roubarem veículo de aplicativo na Parangaba 

Uma perseguição terminou com a apreensão de três jovens no Bairro Parangaba, em Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar (PM), eles são suspeitos de roubarem um automóvel de aplicativo. Uma arma falsa foi apreendida.

A polícia abordou o grupo e houve perseguição. Durante a fuga, os adolescentes perderam o controle do veículo e bateram em um muro na Avenida João Pessoa. Parte do muro foi derrubado. Ninguém ficou ferido.

Câmeras de monitoramento

Os policiais afirmaram que a perseguição começou depois que o carro foi localizado por meio de câmeras de monitoramento. Ainda de acordo com a polícia, os adolescentes de 14, 15 e 16 anos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Segundo os policiais, o veículo havia sido roubado na madrugada da última terça-feira (6), após o trio solicitar uma corrida na Avenida Alberto Magno, no Montese.

O proprietário do veículo foi até à delegacia e informou que havia alugado o carro para um amigo, que foi rendido pelos jovens. O veículo não tinha seguro.