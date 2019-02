Após perseguição, suspeito de roubo bate o carro e é preso

Um carro colidiu em um poste após uma perseguição policial na tarde deste sábado (23), no bairro Bela Vista, em Fortaleza. O condutor do veículo, identificado como John Lenon Santos da Cruz, de 23 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, foi preso em flagrante por receptação e suborno, já que ofereceu dinheiro aos agentes de segurança para ser liberado.

Conforme a Secretaria da Segurança e da Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre um automóvel Corolla de cor prata com registro de roubo.

Os PMs iniciaram as buscas e avistaram o veículo na Avenida Alberto Craveiro. Foi dado voz de parada, contudo, não foi obedecida pelo condutor, que tentou escapar. Em velocidade alta, o suspeito perdeu o controle da direção e colidiu com um poste.

O carro foi levado ao 13º DP. A Secretaria da Segurança informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) trabalha agora com o objetivo de capturar os responsáveis pelo roubo do automóvel.