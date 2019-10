Após perseguição policial e troca de tiros nas ruas de Fortaleza, trio é capturado no Bom Jardim

Três pessoas foram capturadas após uma perseguição policial que iniciou no Bairro João XXIII após o grupo roubar um veículo na noite desta segunda-feira (7). O trio foi detido no Bairro Bom Jardim.

Antes da captura, houve troca de tiros e um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, foi atingindo. O jovem foi socorrido pela Força Tática do 18º Batalhão para a Upa do Autran Nunes e depois transferido em uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Outro adolescente e um homem foram capturados e levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no Bairro São Gerardo.

Carro de aplicativo atingido

Ainda durante a troca de tiros, um carro de aplicativo foi atingido pelos disparos. O carro onde o trio estava também chegou a bater na moto de um agente e de um motociclista. Apesar dos danos materiais e do susto, os envolvidos tiveram ferimentos leves.