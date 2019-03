Após pedir corrida em aplicativo, dupla anuncia assalto e é presa horas depois

Dois homens foram presos após assaltar um carro Palio Weekend e os pertences de um motorista na Rua José Mendonça, no Bairro Genibaú, na noite desta quarta-feira (27). A vítima foi abordada quando chegou no local indicado para pegar a dupla, que solicitou o veículo através de um aplicativo.

O carro roubado foi localizado por uma equipe da 2ª Cia de Motos do Batalhão Raio da Polícia Militar, que perseguiu os suspeitos e conseguiu realizar a prisão no cruzamento da Rua Maria Pires com Rua Medelin, na Granja Lisboa, horas após o crime. Uma arma de ar comprimido foi apreendida na ação.

Os suspeitos foram identificados como Felipe Ferreira Abreu, 21, e Carlos Victor Lima Pinheiro, 18. Eles estavam com os dois aparelhos celulares e a carteira da vítima, que foram recuperados.

Os criminosos foram encaminhados para o 32º Distrito Policial, delegacia plantonista, no Bairro Bom Jardim, onde serão autuados por assalto.