A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de praticar assaltos no Centro de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (9). Policiais apreenderam, com os suspeitos, um revólver, um simulacro e um veículo. A polícia também encontrou com os suspeitos pertences das vítimas que foram assaltadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Militar faziam ronda nas avenidas Duque de Caxias e Heráclito Graça quando receberam informações de populares sobre três pessoas que faziam assaltos na região do Centro de Fortaleza em um carro Celta de cor vermelha.

Policiais fizeram buscas no local até o momento em que avistaram o veículo indicado por populares, na Avenida Heráclito Graça. A polícia deu ordem de parada, mas o condutor do veículo não obedeceu e acelerou o carro. Após os suspeitos não obedecerem a ordem de parada e atirarem contra a polícia, agentes iniciaram a perseguição e revidaram a ação dos criminosos, no momento em que o carro parou ao ser atingido nos pneus.

Os três suspeitos saíram do veículo e tentaram fugir a pé, no momento em que um deles voltou a atirar contra os policiais.

Durante a troca de tiros, um dos assaltantes, identificado como Rubiceline de Lima Filho, 19 anos, sem antecedentes criminais, foi atingido na perna e caiu. Os outros dois envolvidos no crime, Francisco José de Sousa Vieira, 20 anos, com antecedentes criminais por uso de drogas, e o adolescente se renderam.

Apreensão

A polícia apreendeu, com os suspeitos, um revólver calibre 38 com munição e um simulacro de arma de fogo. No carro utilizado pelo trio, foram encontradas mochilas, bolsas e celulares, frutos de roubo.

Policiais encaminharam Rubiceline para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico devido ao tiro sofrido durante a perseguição com a polícia.

Os dois homens e o adolescente foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde Rubiceline e Francisco José foram autuados em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Contra o adolescente, foi registrado um ato infracional análogo ao crime de roubo. O veículo, a arma de fogo e o simulacro também foram levados para a especializada. Os pertences das vítimas foram restituídos.