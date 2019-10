Após denúncias de estupro, UFC cria medidas para aumentar a segurança no Campus do Pici

Na tentativa de coibir os crimes de violência sexual contra mulheres dentro dos campi, membros da administração da Universidade Federal do Ceará (UFC) se reuniram na manhã desta sexta-feira (25), para elaborar medidas para ajudar a garantir a segurança do Campus do Pici, em Fortaleza, onde foram registrados casos de estupro e tentativas de estupro.

Dentre as providências adotadas estão:

redefinição da logística de segurança e reestudo sobre o posicionamento de postos de vigilância no Campus;

ampliação das condições de iluminação e substituição de lâmpadas em determinadas áreas do local;

ampliação da divulgação do número telefônico de emergência da UFC: (85) 3366 9190, atendido 24 horas pela equipe da Divisão de Vigilância e Segurança da Universidade. Qualquer pessoa que se sinta ameaçada ou identifique alguma situação de ameaça ou violência no campus deve fazer imediato contato.

A UFC afirma ter tomado conhecimento dos casos, ocorridos no primeiro semestre de 2019, somente neste mês de outubro. Há relatos de mulheres, tanto adolescentes, quanto adultas, que foram estupradas ou sofreram tentativa de violência sexual.

Nesta quinta-feira (24), a UFC anunciou a abertura de uma sindicância para apurar os casos de violência sexual dentro da universidade.

O Sistema Verdes Mares teve acesso a boletins de ocorrência registrados pelas vítimas. Uma jovem que alega ter sido estuprada por um trio conta que o crime aconteceu em abril de 2019, por volta das 21h30. Ela denunciou o caso à Polícia Civil em maio deste ano, ressaltando que estava envergonhada.

Outro relato obtido pela reportagem traz informações sobre um crime contra dignidade sexual, também ocorrido dentro do Campus do Pici. O crime foi noticiado por um policial militar que estava de serviço em uma base móvel da PMCE no campus. O PM disse ter sido abordado por uma menor de idade que relatou a ele o crime contra a dignidade sexual. A reportagem apurou também que mais estudantes vêm sofrendo ameaças do mesmo grupo. As ameaças se estendem ao âmbito das redes sociais.

Investigação

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que no último dia 3 de outubro de 2019 foi registrado um boletim de ocorrência no 17º Distrito Policial (DP), referente a uma denúncia de estupro ocorrido dentro do espaço de uma universidade situada em Fortaleza.

A Pasta informou que a ocorrência foi remetida para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e, em seguida, encaminhada para a Polícia Federal. O segundo caso, este, sobre o crime contra a dignidade sexual, foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) que transferirá também para a Polícia Federal (PF).