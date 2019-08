Após denúncia, polícia apreende comprimidos de ecstasy em bagagem na rodoviária de Juazeiro do Norte

Quinhentos comprimidos de ecstasy foram apreendidos pela Polícia Civil na bagagem de um homem no momento do desembarque na rodoviária de Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta quinta-feira (22). O suspeito, natural do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante quando descia de um ônibus que saiu de Brasília (DF), onde morava.

Alex Jacinto Martins, 26 anos, foi preso após denúncia anônima recebida pela polícia sobre a chegada de um homem à cidade de Juazeiro do Norte, com os comprimidos na bagagem. Após a denúncia, policiais foram até a rodoviária e aguardaram a chegada do ônibus. Na abordagem, os agentes encontraram os comprimidos na mala do suspeito.

Alex Jacinto foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele não tinha antecedentes criminais.