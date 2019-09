Após confessar mortes em áudios, suspeito foge do Ceará e é preso no Rio de Janeiro 

Um homem suspeito de cometer vários crimes no interior do Ceará foi preso, nesta quinta-feira(5), no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia, antes de fugir para a cidade carioca, Daniel de Sousa Fideles, 20 anos, enviou áudios para os inimigos confessando seis crimes cometidos nas cidades de Varjota e Santa Quitéria, na Região Norte.

Policiais Civis do Rio de Janeiro cumpriram o mandado de prisão solicitado pelo delegado Ivanildo Alves da Delegacia Municipal de Santa Quitéria. Daniel de Sousa foi preso em uma oficina onde trabalhava.

Segundo a Polícia, o assassinato do casal, Francisco Alberto Ribeiro Lopes, 42 anos e Ana Cíntia Silva de Sousa Ribeiro, 20 anos, ocorrido no dia 13 de junho deste ano, no distrito de Sangradouro, na zona rural de Santa Quitéria, foi um dos crimes confessados no áudio pelo suspeito. Daniel de Sousa, que já responde por homicídio e ameaça, fugiu para o Rio de Janeiro, ainda no mês de junho.

“Nos áudios ele demonstra valentia, porém fugiu para tentar se esconder da Polícia. O que ele não imaginava é que mesmo longe nós estávamos à sua caça, e a captura foi só uma questão de tempo”, afirmou Ivanildo Alves, delegado municipal de Santa Quitéria.

As outras mortes confessadas por Daniel são investigadas pela Polícia Civil.