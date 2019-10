Após comerem açaí, mãe e filha passam mal e são internadas com sinais de envenenamento

Uma menina de quatro anos e a mãe foram hospitalizadas com sinais de envenenamento após consumirem açaí, nesta quarta-feira (30), na cidade de Catarina, no Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as vítimas deram entrada em um hospital da região e foram submetidas a exames, que constataram o possível envenenamento. Devido a gravidade, as duas foram transferidas para uma unidade hospitalar em Iguatu.

A adolescente que comprou o açaí também comeu do mesmo alimento, mas a polícia não informou se ela se sentiu mal. As investigações do caso serão realizadas pela Delegacia Regional de Tauá.