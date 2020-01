Após assalto de mais de 30 relógios, dupla é capturada enquanto fugia, no Conjunto Ceará

Uma dupla foi capturada e mais de 30 relógios roubados de um estabelecimento comercial foram recuperados nesta terça-feira (7) no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois suspeitos foram capturados por volta das 13h, quando policiais militares faziam ronda na terceira etapa do bairro. Ao se deparar com a dupla em fuga, os agentes abordaram os suspeitos.

Com o adolescente, a polícia apreendeu uma bolsa com 33 relógios de modelos variados e uma caixa de som. Já com Paulo Iuri Barbosa Alves, 21 anos, sem antecedentes criminais, foram encontrados um facão, um celular e valores em dinheiro.

Após capturar a dupla, os policiais receberam informações que os suspeitos haviam roubado uma loja situada na mesma região onde foram detidos. Os dois foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde Paulo Iuri foi autuado em flagrante por roubo e corrupção de menor, e o adolescente foi autuado em um ato infracional análogo ao roubo.