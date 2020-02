Após assaltar carro, trio colide com viatura da polícia e acaba preso no bairro Parquelândia

Uma perseguição policial terminou com a prisão de três homens suspeitos de tomar de assalto o carro de uma mulher, no Centro de Fortaleza. Durante a fuga, o trio colidiu com a viatura da polícia e em um carro de um casal. Não houve feridos.

Segundo a polícia, a vítima foi abordada quando estava aguardando o sinal abrir no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Imperador. Os assaltantes a obrigaram a descer e levaram o automóvel.

Após serem acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), os PMs localizaram o carro roubado sendo conduzido pelo trio em alta velocidade. Durante a fuga, eles bateram no carro de um casal e no próprio veículo da polícia, em um posto de combustíveis, já no bairro Parquelândia. Uma arma falsa foi apreendida.

Os suspeitos, identificados como Thiago Freire Barbosa, 19 anos, Samuel Lima Mesquita, de 27 e Wesley Sousa da Silva de 23 foram conduzidos para o 34º Distrito Policial, onde estão presos.