Após ameaçar secretário da segurança em post de rede social, suspeito é preso na Sapiranga

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (15), suspeito de proferir ameaças em uma rede social contra o secretário da Segurança Pública, André Costa. A prisão aconteceu no Bairro Sapiranga.

De acordo com as investigações, o suspeito publicou três mensagens em um post feito pelo secretário, sobre o balanço de duas ações ocorridas nesta terça-feira (14), na região metropolitana da capital. Em uma dalas, o homem dizia "Tem bala pra vocês". Na noite desta quarta-feira (15), André Costa realizou um post comentando sobre a prisão do suspeito.

André Costa relatava na postagem sobre apreensões de sete armas de fogo e a prisão de três suspeitos em Guaiúba, mesma ocorrência em que três homens foram mortos ao trocar tiros com a polícia. O secretário também comentava a respeito de uma apreensão de quase 140 quilos de maconha, em Maracanaú, na Grande Fortaleza.

Em pelo menos três comentários, o homem de 21 anos identificado como Iago Bezerra do Nascimento, fez ameaças aos profissionais da segurança pública e ainda usou expressões que faziam alusão a uma organização criminosa. "É nois da Sapiranga, é o crime" e "Tem bala pra vocês", foram algumas das expressões que o homem publicou em resposta à postagem do secretário.

Depois de realizar uma investigação e uma série de levantamentos, a polícia chegou à indenficação de Iago e se dirigou até a uma residência do bairro Sapiranga, onde ele foi encontrado e preso. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi ouvido e autuado na Lei das Organizações Criminosas e também será investigado sobre a participação em demais crimes na região.