Apontado como braço direito do chefe do tráfico é preso com drogas e munição em Caucaia

Um homem suspeito de traficar drogas e ter ligação com um dos chefes do tráfico que atua na região do bairro Padre Maria Júlia foi preso na tarde desta terça-feira (28), em Caucaia, na Grande Fortaleza.

A prisão aconteceu durante uma operação das polícias civil e militar para coibir ações criminosas na região e capturar envolvidos em crimes como homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com o tenente-coronel Océlio Alves, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, a partir de investigações, equipes da cavalaria da Polícia Militar fez a abordagem a Heldevan Barbosa do Nascimento, de 18 anos, com apoio de homens do Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio).

Com o suspeito, foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína, crack e maconha, além de munição e R$ 1.200 em espécie. Uma motocicleta também foi apreendida.

Ele foi encaminhado, junto com o material, para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Heldevan, que já tem passagem pela polícia por assalto, vai responder por tráfico de drogas.