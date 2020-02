Aplicativo de reconhecimento facial ajuda polícia na prisão de foragido, no Bom Jardim

A Polícia Civil do Ceará capturou um foragido por latrocínio na manhã desta segunda-feira (10), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, com o auxílio de um aplicativo de reconhecimento facial. Durante a abordagem, José Orlando Taveira de Sousa informou um nome falso, mas teve a identidade verdadeira confirmada após o uso da ferramenta.

Além de um mandado de prisão em aberto por sentença condenatória de 31 anos de prisão por latrocínio, José Orlando ainda responde por um assassinato. Na ocasião da prisão, contudo, ele era alvo de investigação sobre o tráfico de drogas na região do Bom Jardim.

O Portal de Comando Avançado é um aplicativo usado pela polícia que tem auxiliado no acesso a informações gerenciais para a área operacional e administrativa da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS). A ferramenta foi desenvolvida pelo órgão, em parceria com a Universidade Federal do Ceará.