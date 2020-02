Angolano é preso com passaporte falso no Aeroporto de Fortaleza

Um angolano foi preso no Aeroporto de Fortaleza, na noite deste sábado (8), após apresentar um passaporte falso. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito tentava embarcar em um voo internacional com destino a Lisboa.

Ainda conforme a PF, o angolano estava com o passaporte do irmão, expedido na França em nome do irmão do suspeito. Os agentes desconfiaram após verificar adulterações na foto do documento. O angolanto tamnbém aparentava ter menos idade do que a que constava no papel.

O angolano foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso, podendo ficar recluso de dois a seis anos na prisão. O homem foi levado para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará.

No dia 1º deste mês, um casal da Síria também foi preso por apresentar passaportes falsos no aeroporto de Fortaleza.