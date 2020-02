André Costa acredita que 'normalidade' estará restabelecida até sexta-feira 

O secretário da Segurança Pública, André Costa, afirmou na tarde desta segunda-feira (24), que não há previsão de adotar reintegração de posse e além disso acredita que até a sexta-feira (28), a normalidade deverá ser restabelecida, conforme o secretário.

A operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em curso no Estado tem previsão de encerrar no próximo dia 28. Mas, segundo o secretário, esse prazo pode ser reavaliado.

“Não tem nenhuma previsão até o momento de reintegração. Não tem nada a se tratar sobre isso. Tudo isso tudo isso pode ser avaliado. Tem que ser questionado aos representantes do Governo Federal. Mas tudo isso pode ser reavaliado. É um prazo inicial. A gente acredita que até lá a gente consiga restabelecer a normalidade”, afirmou.

André Costa participou de uma reunião com uma comitiva formada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, no Palácio da Abolição. O governador Camilo Santana também esteve presente.

Diálogo com manifestantes

Sobre um possível diálogo com os representantes dos policiais que paralisaram as atividades, André Costa descartou reuniões com pessoas no qual denominou como "pessoas encapuzadas" e "indivíduos que cometem crimes" e "ameaçam cidadãos". O secretário também afirmou que "não há possibilidade de anistia" para os envolvidos no motim.

"O que a gente não pode nunca é negociar com pessoas encapuzadas. Pessoas cometendo crimes e inclusive usando aparato da corporação como viaturas, motocicletas da corporação, armas da corporação, para ameaçar cidadãos", disse.