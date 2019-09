Alunas denunciam assédio de professor e suspeito é preso em Iguatu

Duas alunas de uma escola estadual em Iguatu denunciaram um professor de 53 anos por assédio sexual. Após levantamentos da polícia que comprovaram as informações das estudantes, o homem foi preso na última quinta-feira (5).

A Secretaria de Educação do Ceará afirma que os pais das jovens receberam atendimento e as atividades do professor na escola foram suspensas. Além disso, foi instaurado um processo administrativo para apurar o caso.

Conforme o delegado Marcos Sandro, titular da delegacia Regional de Iguatu, as adolescentes de 16 anos relataram em depoimento que o professor tinha tocado nas partes íntimas delas. O suspeito foi preso no momento em que chegava em sua residência.

O professor disse em depoimento que está com depressão e toma remédio controlado. Ele falou ainda que só vai se pronunciar sobre o caso na Justiça.

Após a prisão, o suspeito foi denunciado pelo mesmo crime por outras duas adolescentes. De acordo com o delegado, as novas vítimas vão prestar depoimento na delegacia da mulher do município na próxima segunda-feira (9).

O professor foi autuado pelo crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de prisão.