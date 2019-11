Agricultor é preso suspeito de estuprar sobrinha de 5 anos em Caririaçu

Um agricultor foi preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 5 anos de idade, na cidade de Caririaçu. A prisão aconteceu durante a noite desta segunda-feira (4), após policiais civis cumprirem um mandado de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça a partir da denúncia de familiares da vítima.

A idade e a identificação do suspeito não foram divulgadas. Ele foi encontrado na zona rural do município, encaminhado para delegacia e,em seguida, levado para a Cadeia Pública de Juazeiro do Norte.