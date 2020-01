Agricultor é morto por irmão com tiros e golpes de faca em Caririaçu

Um agricultor identificado como Paulo Costa Martins, 50, foi morto a golpes de facão e tiros de espingarda, na noite desse sábado (11), no Sítio Santa Helena, em Caririaçu, no Sul do Ceará. O suspeito do homicídio é o próprio irmão da vítima, o também agricultor Sebastião Costa Martins, 47, que fugiu do local. Os dois teriam se desentendido e entrado em luta corporal, conforme a Polícia Militar do Ceará.

Segundo o destacamento da PM de Caririaçu, o crime aconteceu por volta das 19 horas, na casa da vítima. Nenhuma testemunha presenciou o crime. Os familiares chegaram ao local após ouvirem os estampidos da arma de fogo. Neste momento, Sebastião fugiu em um veículo modelo Pampa, de cor azul. A placa não foi anotada. Paulo foi encontrado morto com golpes na cabeça e nas costas.

No local do crime, a Polícia Militar encontrou uma garrafa contendo cachaça. “Provavelmente os dois estavam fazendo uso, antes do desentendimento”, indica o sargento José Cassiano da Silva Júnior. Além disso, a arma branca utilizada para prática do crime foi encontrada suja de sangue. Na casa do suspeito, foram apreendidos outro facão e quatro espingardas artesanais.

O último homicídio que aconteceu em Caririaçu foi há pouco mais de um mês, no último dia 6 de dezembro, no distrito de Valença, vitimando Dhenes Gomes Reis, de 23 anos, que foi assassinado com 10 tiros por três homens que fugiram em duas motos.