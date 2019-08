Agricultor é encontrado morto dentro de motel na cidade de Iguatu

Um agricultor de 41 anos foi encontrado morto dentro de um motel na cidade de Iguatu, no fim da manhã desta segunda-feira (12). Segundo o delegado regional na cidade, Marcos Sandro, a morte ocorreu por estrangulamento e não é um caso de suicídio.

A vítima foi identificada como Jurandir da Silva Araújo, 41 anos, e, de acordo com funcionários do estabelecimento, era conhecido por frequentar o local. Jurandir entrou no motel na companhia de um casal dentro de um veículo na noite do domingo (11). Os funcionários do motel acionaram a polícia por volta das 11h desta segunda-feira após encontrarem o homem sem vida e com um cinto no pescoço.

A vítima tinha uma relação homoafetiva com um adolescente que é considerado suspeito de participar do crime e está sendo ouvido na unidade de polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Iguatu.